Бартомеу не подал в отставку на заседании совета директоров «Барсы»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу продолжит занимать свой пост.

Как сообщают испанские журналисты, заседание совета директоров каталонского клуба завершилось. Бартомеу не стал подавать в отставку с поста президента «Барсы».

Ожидалось, что Бартомеу и его команда сегодня могут покинуть «Барселону».

Ранее каталонский клуб обратился в женералитет (правительство) Каталонии с просьбой перенести голосование, назначенное на 1-2 ноября, однако получил отказ, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома и чрезвычайное положение, введенное в регионе на фоне пандемии коронавируса. (sports.ru)