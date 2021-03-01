«Барселона» выступила с заявлением по поводу обысков в клубе

«Барселона» выступила с заявлением по поводу операции каталонской полиции.

«Что касается обысков в офисах «Камп Ноу», они прошли по приказу суда Барселоны, который занимается делом, связанным с мониторинговыми службами и социальными сетями.

«Барселона» оказывает полное содействие юристам и полицейским в установлении фактов, подлежащих расследованию.

Информация и документация, запрошенные судебными приставами, относятся только к фактам, связанным с этим делом.

«Барселона» с огромным уважением относится к существующему судебному процессу и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых этим расследованием», – говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что полиция провела обыск в офисах клуба. Затем был задержан экс-президент «Барсы» Жозеп Бартомеу и еще два человека.

Операция полиции связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба Жозепа Бартомеу в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки «блауграны».

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку. (sports.ru)