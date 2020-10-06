«Барселона» просит футболистов пойти на понижение зарплат

«Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, потери команды по итогам прошлого сезона составили €97 млн. Руководство каталонского клуба просит игроков пойти на снижение зарплат. Отмечается, что переговоры проходят с помощью «неформальных точечных контактов».

По итогам прошлого сезона Ла Лиги «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании команда с семью очками идет на пятом месте.(Газета.Ru)