«Барселона» просит футболистов пойти на понижение зарплат

«Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, потери команды по итогам прошлого сезона составили €97 млн. Руководство каталонского клуба просит игроков пойти на снижение зарплат. Отмечается, что переговоры проходят с помощью «неформальных точечных контактов».

По итогам прошлого сезона Ла Лиги «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании команда с семью очками идет на пятом месте.(Газета.Ru)

| 2020-10-06T16:45:05+04:00 6 октября 2020, 17:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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