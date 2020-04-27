«Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за коронавируса

Футболисты «Барселоны» будут иметь возможность отказаться выходить на поле, если чемпионат Испании возобновят. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, медицинский штаб сине-гранатовых считает, что риск заражения коронавирусной инфекцией все еще велик, поэтому у игроков должно быть право самим решать, будут ли они выступать в период пандемии. Руководство каталонцев в свою очередь рассматривает возможность полного отказа от матчей, пока органами здравоохранения страны не будут созданы соответствующие санитарные условия.(Газета.Ru)