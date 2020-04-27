«Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за коронавируса

Футболисты «Барселоны» будут иметь возможность отказаться выходить на поле, если чемпионат Испании возобновят. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, медицинский штаб сине-гранатовых считает, что риск заражения коронавирусной инфекцией все еще велик, поэтому у игроков должно быть право самим решать, будут ли они выступать в период пандемии. Руководство каталонцев в свою очередь рассматривает возможность полного отказа от матчей, пока органами здравоохранения страны не будут созданы соответствующие санитарные условия.(Газета.Ru)

| 2020-04-27T04:29:43+00:00 27 апреля 2020, 10:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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