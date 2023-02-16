Стали известны возможные санкции для «Барселоны» по делу о коррупции.

«Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год, он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Как сообщает Bolavip со ссылкой на Cadena SER, в настоящее время прокуратурой Испании ведется расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и Негрейры.

Пока «Барсу» ни в чем не обвиняют, однако если будет доказано, что речь идет о коррупции, клубу грозит очень серьезное наказание – от снятия очков до исключения из Ла Лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах. (sports.ru)