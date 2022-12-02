Несколько кыргызских банков прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир» из-за опасения подпасть под санкции со стороны финансовых структур США. Об этом заявил во время выступления в парламенте республики замглавы Национального банка Кайып Куленбеков.

По словам Куленбекова, западные ограничения могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов кыргызских банков за границей. Со стороны Нацбанка на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт «Мир» никакого давления не оказывалось, уточнил Куленбеков.

В ноябре агентство Bloomberg сообщало, что от работы с российской платёжной системой из-за угрозы вторичных санкций отказались шесть их девяти стран. Операции с «Миром» прекратили полностью или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме.

Турция допускала создание новой совместной платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось. (svoboda.org)