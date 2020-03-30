Банки будут работать в особом режиме

Финансовые учреждения продолжат деятельность по ряду направлений при условии соблюдения требований особого режима.
Как сообщает Report, решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Следующие финансовые учреждения продолжат деятельность в период особого режима:
— Банки и обменные пункты
— Страховые организации
— Организации, предоставляющие платежные и клиринговые услуги.
Следует отметить, что деятельность в других сферах, помимо работ и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, будет приостановлена с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.