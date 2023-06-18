Некоторые российские банки уведомили своих клиентов о том, что Bank of China (Russia) прекращает прием клиентских платежей на перевод средств в юанях в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, а также их филиалов в Китае. Прием платежей прекратился с 13 июня, сообщили несколько российских кредитных учреждений.

«Настоящим уведомляем, что в связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания, с 13 июня 2023 года прекрaщен прием к исполнению клиентских плaтежей на перевод денежных средств в китaйских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцaрии, банков Великобритании и банков США, а также их филиaлов в Китае, как банков-посредников, так и бaнков-получателей», — говорится в сообщении на сайте Акибанка.

В публикации отмечается, что исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.(TASS)