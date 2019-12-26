Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

Балерины и музыканты «Гранд-Опера» исполнили отрывок из балета «Лебединое озеро» на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

На здании повесили два плаката: «Культура в опасности» и «Парижская опера бастует».

Сотрудники театра принимают участие в акции протеста, которая продолжается уже двадцатый день. Спектакли отменены.

Выступление продолжалось около десяти минут, на улице было 13 градусов тепла и светило солнце. (РИА Новости)

| 2019-12-26T00:22:29+00:00 26 декабря 2019, 07:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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