Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

Балерины и музыканты «Гранд-Опера» исполнили отрывок из балета «Лебединое озеро» на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

На здании повесили два плаката: «Культура в опасности» и «Парижская опера бастует».

Сотрудники театра принимают участие в акции протеста, которая продолжается уже двадцатый день. Спектакли отменены.

Выступление продолжалось около десяти минут, на улице было 13 градусов тепла и светило солнце. (РИА Новости)