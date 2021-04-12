Баку ждет ответа, откуда у Еревана появились ракеты «Искандер-М»

Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

«Откуда у армянской армии эти ракеты? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим», — сказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что ракеты «Искандер» «были использованы после освобождения Шуши». «У нас есть достаточно информации. Просто мы ждем официального разъяснения», — подчеркнул глава государства.

2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», которые использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель ANAMA заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса «Искандер-М».