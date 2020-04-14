Баку выразил готовность принять все игры в группе А ЕВРО-2020

В случае отказа стадионом «Олимпико» в столице Италии, Риме, от проведения игр чемпионата Европы по футболу, Бакинский олимпийский стадион (БОС) готов принять все встречи в группе А.

Об этом Report сказал директор БОС Джавид Гараев, который сообщил, что с точки зрения инфраструктуры арена полностью готова принять игры.

Директор подчеркнул, что в таком случае последовательно проводимые на стадионе игры не испортят травяного покрытия.

Представитель БОС отметил, что некоторые люди до сих пор не осведомлены о переносе Евро-2020.

Отметим, что три игры (Швейцария-Уэльс, Турция-Уэльс и Турция-Швейцария) группы А в рамках чемпионата Европы, а также одна игра четвертьфинала должны пройти в Баку. Остальные игры в группе планируется провести с участием сборной Италии в Риме.