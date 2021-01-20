Баку, вероятно, лишь еще несколько десятилетий будет располагаться у моря

«Возможно, уже внукам сегодняшних жителей Баку придется проходить до побережья несколько километров. Во всяком случае об этом свидетельствует модельный расчет, опубликованный в декабре Матиасом Пранге из Marum, Центра морских исследований при Бременском университете. Согласно его расчетам, к концу столетия уровень Каспийского моря будет стремительно уменьшаться и упадет на 9-18 метров. Каспийское море, являющееся крупнейшим на Земле замкнутым водоемом, потеряет до трети своей сегодняшней площади», — передает издание.

«Падение уровня моря происходит намного быстрее, чем предполагалось в предыдущих климатических моделях, считает группа ученых из Бремена, уже давно изучающих ситуацию в странах региона. (…) Уже на протяжении нескольких лет из-за потепления климата серьезно нарушается равновесие между притоком воды из Волги и испарением воды с поверхности бессточного озера. Испаряется гораздо больше воды, чем может доставить река, являющаяся источником 90% свежей воды. Российские ученые считают, что ситуация изменится, ведь у глобального потепления есть и другой эффект. Они предполагают, что в ближайшие годы на европейской территории России будет идти больше дождей и Волга будет приносить больше воды. Пранге учел в своей модели этот прогноз. «Этого не хватит», — говорит он. При этом он не учитывал даже то, что российскому сельскому хозяйству, переживавшему кризис в 1990-е годы, после его стабилизации в будущем потребуется больше воды из Волги», — говорится в статье.

«При падении уровня моря Баку понесет относительно небольшие потери, считает биолог Marum Томас Вильке. Особенно сильно эффект проявится в низменных регионах с солоноватой водой на севере Каспийского моря. Там, согласно расчетам, высохнут десятки тысяч квадратных километров моря».

«Эффект обмеления хорошо известен по исчезновению Аральского моря в Казахстане, — отмечает издание. — Чтобы спасти хотя бы малую его часть, были инвестированы миллиарды, однако последствия оказались катастрофическими. Большие площади превратились в пустыню, почва отравлена морской солью. Заниматься сельским хозяйством здесь невозможно, люди в регионе особенно часто страдают болезнями дыхательных путей».

«При этом у населения и политиков затронутых стран совершенно нет понимания опасности — такой вывод сделали Пранге, Вильке и члены их команды во время своих поездок. «Да и откуда ему взяться? У людей из поколения в поколение традиционно передается опыт: уровень моря падает, потом он снова поднимается, — говорит Вильке. — (…) Мне кажется, что политики в некоторых странах все еще думают так: ну, нас это затронет не так сильно, как соседей». На самом деле, согласно расчетам, пострадают прежде всего Казахстан и Россия», — пишет издание.

«Ученые из Бремена призывают к проверке их данных международными экспертными группами и быстрой реакции. Однако шансы не велики. Понадобилось более 20 лет переговоров для того, чтобы два года назад страны, имеющие выход к Каспийскому морю, договорились о его разделе. Если теперь начнет быстро падать уровень воды, это соглашение окажется неактуальным, что почти неизбежно приведет к новым конфликтам интересов, убеждены эксперты. Если теперь дипломатам потребуется еще 20 лет, будет слишком поздно», — констатирует Der Tagesspiegel.