Baku Jazz Festival телепортируется на AzTV

Организаторы главного музыкального события осени — Baku Jazz Festival приняли решение о полном переносе фестиваля в телевизионный формат.

Как сообщили # в пресс-службе Baku Jazz Festival, в виду сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией Covid-19, фестиваль телепортируется в эфир AzTV.

Таким образом, свое 15-летие любимый бакинцами джазовый праздник отметит телевизионным шоу. При этом, свой звездный статус фестиваль не растерял. Среди участников этого года такие знаменитости как Кенди Далфер (Нидерланды), Шаин Новрасли, Исфар Сарабский, трио Гаспара Кароли (Венгрия), Küspert & Collegues (Германия) и др.

Организаторы подчеркивают, что ведущий республиканский телеканал — AzTV еще со времен своей черно-белой эпохи уделял внимание национальному джазу.

Фестиваль будет транслироваться ежедневно с 9 по 11 октября, начиная с 23:00 под стать традиционному джаз-стандарту «Round midnight». Эксклюзивным событием фестиваля станут спецвыпуски с кадрами закулисной жизни звезд мирового джаза — Эл Джероу, Херби Хенкоком и Джо Завинулом во время их вояжа на Бакинский джаз фестиваль.

Джазовый телемарафон также порадует зрителей гала концертами всех поколений джаз музыкантов Азербайджана, онлайн виртуальным джем-сейшен с музыкантами из разных частей света и специальными поздравления фестивалю от звезд мирового джаза, посетивших Баку с концертами в предыдущие годы.

По прошествии 15 лет Baku Jazz Festival остается неотъемлемой частью музыкальной жизни Баку, ежегодно радуя изысканных зрителей и ценителей музыки глотком творческой свободы.

Традиционно Baku Jazz Festival радует публику концертами с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфоджаз. Событие привлекает внимание ведущих мировых телеканалов и ежегодно освещается телеканалом Euronews.

Оргкомитет фестиваля регулярно получает высокую оценку международных джазовых организаций.

«До чего же приятно, когда нашу работу оценивают мировые организации, а тем более институт Херби Хенкока, International Jazz Day! Вот что они пишут о конкурсе детского рисунка, который организован в этом году в рамках Baku Jazz Festival:

«Мы аплодируем нашим давним партнерам — Бакинскому джаз фестивалю за этот прекрасный творческий подход к празднованию джаза. Взгляните на эти удивительные творения!»», — написала на своей странице в соцсети Facebook директор фестиваля Лейла Эфендиева.