Баку-Афины: пора собирать камни

Одним из интересных заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе встречи с новоназначенным послом Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигосом было заявление по сорвавшемуся проекту приобретения со стороны «SOCAR» греческого газового оператора «DESFA».

«Считаю, что на нашем сотрудничестве негативно отразились несколько вопросов. Один из них связан с газовой компанией Греции «DESFA». Могу сказать, что наша энергетическая компания «SOCAR» на основании обращения правительства Греции включилась в тендер для приобретения «DESFA». Бывший премьер-министр Греции Самарас лично попросил меня об участии «SOCAR» в тендерной процедуре. В результате процедуры открытого тендера «SOCAR» представила лучшее предложение и получила право владения «DESFA».

Это представляло важное значение и с точки зрения наших планов, связанных со строительством «Южного газового коридора». Это случилось примерно 6 лет назад. В то время мы, конечно, просто планировали построить связку между Азербайджаном и Европой и решили, что если Азербайджан будет оснащать Грецию газом, то было бы хорошо владеть компанией, распределяющей этот газ. В любом случае, мы внесли аванс – 40 миллионов евро, что составляло 10 процентов стоимости, и в течение 4 лет – с 2014 по 2018 годы — эти средства находились в распоряжении правительства Греции. Но, к сожалению, прежнее правительство сделало все возможное для того, чтобы «SOCAR» утратила это право.

Я хотел бы повторить, что мы получили это легитимное право первоначально на основании предложения премьер-министра Греции, в ходе открытой и конкурентной тендерной процедуры, однако по политическим причинам, из-за негативного отношения прежнего правительства Греции к Азербайджану лишились этого легитимного права. Безусловно, это серьезно отразилось на наших связях, которые уже находились на низком уровне. Откровенно говоря, после этого мы решили подумать о том, как ответить на такое отношение к нам правительства Греции. Наш ответ фактически заключался в бездействии. Мы не предприняли никакого демарша. Не сделали никакого дипломатического шага.

После прихода к власти прежнего правительства, хочу особо подчеркнуть это, потому что до прихода к власти бывшего правительства «СИРИЗА» у нас были прекрасные отношения с прежним правительством Греции», — сказал президент.

Данное заявление президента Азербайджана сделано неспроста. Для начала вспомним, какие процессы происходили на рубеже 2013-14 годов в Греции. Экономическая ситуация в этой стране оставляла желать лучшего и на тот момент правительства сменялись один за другим. Тяжелейший экономический кризис сопровождался ростом долга страны, который превышал официальный ВВП в несколько раз. Тогда они попросили помощь у Брюсселя для погашения долгов, но европейцы поставили условия — либерализовать экономику и приватизировать часть государственного имущества. И правительство объявило тендер для приватизации главного газового оператора страны — компании «DESFA». В чем, кстати, и был заинтересован Брюссель, поскольку стартовавший процесс либерализации греческих госактивов означал уменьшение суммы выделяемого кредита с одной стороны и привлечение в страну крупного иностранного налогоплательщика — с другой. Далее началось самое интересное.

Стоит напомнить, что среди участников тендера были российский «Газпром» и «Негуснефть» из группы «Синтез», два греческих консорциума и азербайджанская государственная нефтяная компания ГНКАР («SOCAR»). Само участие российских компаний в тендере сильно раздражало ЕС и США, потому что таким образом «Газпром» еще больше усиливался на европейском рынке. Поэтому желания продавать «DESFA» российской стороне не было, что усиливало позиции Азербайджана. В тот период за короткое время в Афинах несколько раз побывал председатель правления компании «Газпром» Александр Миллер. Но все решилось после визита Антонио Самараса в Баку, и ГНКАР выиграла тендер. Таким образом, первый тендер по продаже 66% «DESFA», который прошел в июне 2013 года, выиграла Государственная нефтяная компания Азербайджана («SOCAR»), предложившая 400 миллионов евро. Русские остались вне игры, но сдаваться они не собирались, даже несмотря на то, что ГНКАР уже выиграла тендер.

События 2014 года, а именно украинские события, когда Россия захватила Крым и развязала войну на Донбассе, в целом поменяли все правила игры в мировой геополитике. Отношение ЕС и США к России претерпело сильные изменения в негативную сторону. Пошли санкции, угрозы милитаризации и прочее. ЕС даже заблокировал строительство «Южного потока», в ответ Москва договорилась с Анкарой о строительстве «Турецкого потока», и тут Греция с ее пока еще не закрытой сделкой по «DESFA» встала особняком и начала свою игру.

В тот период в Греции начались внутренние политические процессы, под давлением оппозиции правительство Антонио Самараса ушло в отставку, на его место пришло правительство «СИРИЗА» во главе с лидером коалиции радикальных левых Алексисом Ципрасом. Тут же начался шантаж ЕС тем, что Греция выйдет из Союза, если ей не предоставят нужные кредиты, одновременно Ципрас начал вести диалог с Россией, попавшей из-за своих действий в Украине под шквал критики и санкций, и оказавшейся в международной изоляции. Кстати, Греция стала одной из стран, отказавшихся ввести санкции против России вопреки позиции ЕС.

Во время своих визитов в Москву Ципрас открыто говорил о том, что готов рассмотреть продажу «DESFA» российской стороне, хотя уже на тот момент тендер выиграл Азербайджан. ЕС попал в неловкую ситуацию, когда по сути один член взялся за шантаж и начал заигрывать с откровенным геополитическим противником. Для начала, Еврокомиссия из-за этих действий запретила продажу контрольного пакета «DESFA», потребовав уменьшить пакет SOCAR до 49%. Азербайджан был готов пойти на это с учетом снижения цены, но тогда власти Греции отказались снизить цену взамен на уменьшение пакета акций, подыгрывая тем самым Кремлю.

Итогом действий Ципраса стало то, что Брюссель, чтобы не допустить «Газпром» в Грецию, принял решение, которое запрещало участвовать в тендере страны, не являющиеся членами ЕС. Таким образом, благодаря усилиям Кремля и его греческого проекта под названием «Ципрас» Азербайджану пришлось выйти из игры.

Но официальный Баку тогда не стал устраивать из-за этой истории дипломатический скандал. С одной стороны, мы не хотели портить отношения с Брюсселем, а с другой стороны — с Москвой, поэтому Азербайджан промолчал. Но сейчас сложилась иная политическая конъюнктура. Переговоры Азербайджана и ЕС находятся на стадии, приближенной к подписанию соглашения, новому главе МИД Азербайджана уже поручено ускорить ход процессов с Брюсселем. С другой стороны, вопрос — портить или не портить отношения с Москвой — уже не стоит, так как Кремль продемонстрировал свою позицию во время июльских событий. Поэтому Азербайджан стремительно дистанцируется от Москвы и ее игр…