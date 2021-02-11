Бакинское метро может возобновить работу по новому тарифу — эксперт

Длительная приостановка работы Бакинского метрополитена вызывает вопрос о причинах запрета на самый удобный столичный транспорт. По версии правительства, метро закрыто из-за угроз распространения вируса, однако переполненные автобусы внушают больше опасений.

Экономическая подоплёка этого шага тоже выглядит неубедительно, сказал в беседе с корреспондентом # экономист-аналитик Натиг Джафарли, поскольку ЗАО «Бакинский метрополитен» продолжает получать государственные дотации. И тем не менее, уже в скором времени цены на метро могут быть повышены, считает собеседник.

— Запрет на работу метрополитена официально аргументируют тем, что этот транспорт опасен как источник распространения коронавируса. Однако прекращение его работы привело к давке в автобусах. Словом, понять этот шаг Оперативного штаба в контексте вирусных атак сложно. Имеет ли он экономические основания? Ведь много говорилось о нерентабельности перевозки пассажиров в метро при действующих тарифах.

— Я не думаю, что длительная приостановка метро вызвана какими-то экономическим обстоятельствами, поскольку в любом случае Бакинский метрополитен получает определенные государственные дотации. Впрочем, руководство этого ведомства постоянно выступает о том, что себестоимость проезда перевозки одного пассажира составляет 50 – 55 гяпиков и просит повысить цену за проезд. Скорее всего, это случится в ближайшее время, потому что правительство объявило, что будет постоянно уменьшать дотации государственным компаниям и предприятиям, которые финансируются из бюджета. А потому, скорее всего, метро подорожает.

Я не думаю, что запрет на работу метро связан со стоимостью проезда, хотя логики в этом нет с эпидемиологической точки зрения. Автобусы переполнены, и если речь идет о распространении вируса, шансов подхватить его в автобусах, конечно же, больше. Но единственное официальное объяснение, согласно которому закрыто метро – это закрытое пространство и очищение воздуха там происходит медленно. Мол, по этой причине вирус может надолго там оставаться. Я не специалист по этому вопросу, но конечно же, это объяснение не вызывает полного доверия. Думаю, наоборот, закрытие метро приводило к коллапсу в автобусах. Я собственными глазами ежедневно наблюдаю курсирующие по городу переполненные автобусы. И все это непонятно.

— Значит ли это, что цены за проезд вырастут сразу же после того, как откроется метро?

— Полагаю, в ближайшее время цены на проезд в метро и прочем общественном транспорте будут повышены. Ведь некоторые автобусы работают на дизеле и подорожание горючего пока не отразилось на тарифах в общественном транспорте. Думаю, правительство решило объединить эти меры и уже скоро могут быть подняты тарифы за проезд на всех видах общественного транспорта.

Скорее всего, сначала примут решение о повышении тарифов и лишь потом откроют метро. Но возможен вариант повышения тарифа уже через некоторое время после того, как метро заработает. Снова начнутся разговоры о том, что перевозка пассажиров нерентабельна, и цены придется повысить во избежание дотаций из государственного бюджета. Приблизительно такой сценарий в ближайшее время очень даже реален.