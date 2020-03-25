Бакинским театрам карантин не страшен: кто, где и когда будет играть спектакли

Азербайджанские театры нашли выход из карантина, не нарушая при этом правил, установленных оперативным штабом при Кабинете министров, созданным в связи с угрозой эпидемии коронавируса в Азербайджане.

Инклюзивный театр ƏSA начинает показ своих спектаклей в онлайн режиме.

Рассказывая об этом #, менеджер театра Ниджат Гулам сообщил, что начиная с 24 марта ƏSA дает старт новой компании #evdəbax (смотри дома):

«Будем играть для своей любимой публики на виртуальной сцене», — заявил он.

Менеджер театра подчеркнул, что данная акция направлена на то, чтобы дать возможность людям, пребывающим в режиме социальной изоляции из-за массового распространения по миру вируса COVID – 19, проводить культурный досуг, не покидая своих квартир и домов.

По словам Ниджата Гулама, спектакли будут демонстрироваться в онлайн режиме на официальной странице театра в соцсети Facebook. Время и дата эфира будут анонсированы заранее.

Зрители смогут увидеть самые популярные постановки театра – «Люди и мыши», «Париж взорвался», «Синяя птица», «Насими» и др.

И еще один азербайджанский театр готовится к встрече со зрителями. Однако пройдет она в неформальном формате, что соответствует духу и концепции самого театра — ADO Theatre – Collective.

На этот раз актеры театра представят свою постановку в зале суда. Рассказывая об этом журналистам, руководитель театра Эльмин Бадалов напомнил о судебной тяжбе ADO с государственными структурами, которая уже было разрешилась в пользу творческого коллектива, но, как оказалось, не совсем.

Напомним, что в декабре 2019 года Бакинский административно-экономический суд № 1 вынес решение в пользу театра ADO, удовлетворив желание актеров выступать на улицах Баку с театральными перфомансами. На протяжении двух лет первый независимый театр страны пытается добиться разрешения от Министерства культуры и Исполнительной власти на проведение уличных представлений. Все это время, по словам Эльмина Бадалова, он получал от государственных структур устный отказ без объяснения причин. Нескончаемая вереница судебных разбирательств продолжится 9 апреля в Бакинском апелляционном суде.

Бадалов сообщил, что в день заседания актеры покажут спектакль Crazy Heel прямо в здании суда. Посетить перфоманс, а заодно принять участие в судебном заседании смогут все желающие, так как вход будет свободным.

Что касается возвращения публики в театральные залы, то пока нет официальной информации, когда культурные заведения столицы заработают в прежнем режиме.

Напомним, что театры планировали открыть свои двери для посетителей в конце марте – начале апреля.

На данный момент сняты все афиши, в двустороннем порядке отменены все гастроли.

Электронная система онлайн заказа билетов Iticket.az оставила в продаже лишь представления на 8 и 9 мая «Пушкин + «Евгений Онегин» и «Про мою маму и про меня», которые привезут бакинцам артисты Электротеатра Станиславкого. Также открыта продажа на спектакль «Как попасть в рай?», который будет представлен бакинцам 31 мая на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в исполнении популярных российских актеров театра и кино – Екатерины Скулкиной, Сергея Астахова, Андрея Кайкова и др. И, наконец, 12 июня в Академическом Национальном драмтеатре покажут постановку «Близкие люди» с участием звезд российского театра и кино Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина.

Первая премьера, которой порадуют своих зрителей в Русском драмтеатре им.Самеда Вургуна станет постановка «Сталин», которую осуществляет режиссер Кирилл Заборихин по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина.