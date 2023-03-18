В социальных сетях распространилась недостоверная информация об инциденте, произошедшем на станции метро «Нариман Нариманов». Между дверьми вагона оказалась зажатой рука ребенка, в связи с чем родитель несовершеннолетнего впал в панику и начал звать окружающих на помощь.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Бакинский метрополитен», помощь пассажиру оказали сотрудники метрополитена и полиции. В результате происшествия ребенок не получил каких-либо травм.

«Отметим, что родитель несовершеннолетнего, отказавшись от какой-либо другой помощи и вызова на место инцидента скорой медицинской помощи, продолжил свой путь. Паника данного гражданина подействовала и на других пассажиров, до внимания которых вскоре было доведено, что причин для беспокойства нет.

В результате происшествия серьезных проблем, связанных с безопасностью движения пассажиров или расписанием поездов, не возникло.

В очередной раз напоминаем, что при использовании метрополитена, в частности при входе и выходе из вагона, следует быть внимательными и контролировать действия несовершеннолетних пассажиров», — говорится в сообщении.