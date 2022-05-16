Бакинский Клуб Маршалов (БМК) при Операционной Компании Baku City Circuit (BCC)провел масштабный тренинг для маршалов и сотрудников компании, сообщает #.

Целью тренинга является проверка реальности оперативных планов, взаимодействий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение профессионализма участников для предотвращения возможных опасных ситуаций и оперативного устранения последствий.

Тренинг, организованный в Центре для маршалов, расположенном в Парке Европейских игр, состоял из теоретической и практической частей. В теоретической части до сведения участников тренинга были доведены основные моменты в процессе управления Гран-при Азербайджана Формулы-1, а также стратегические и технические новшества текущего сезона.

В практической части маршалы применили свои технические навыки на специальном симуляционном треке, который был подготовлен для обучения.

В завершении программы Азербайджанская Автомобильная Федерация организовала дрифт шоу с Volkicar автомобилями и симуляцию мини-гонки.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 10-12 июня текущего года. В ходе соревнований примут участие 1400 маршалов.