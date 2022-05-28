До старта Гран При Азербайджана «Формулы-1» 2022 года остались считанные дни. Наконец после двухлетнего перерыва болельщики смогут насладиться бакинской гонкой вживую, а также принять участие в развлекательных программах в Приморском национальном парке с 10 по 12 июня, сообщает #.

Мероприятия будут представлены в многочисленных концепциях, отличающихся своим разнообразием. Часть из представленных стендов (Zone 2) вдохновлена культурой, искусством и историей Азербайджана. Зрители смогут соприкоснуться с истоками азербайджанской культуры через монументальную инсталляцию одного из памятников человеческой цивилизации – «Гобустан».

Им удастся прочувствовать историю наших предков не только через наскальные рисунки, но и благодаря захватывающему костюмированному шоу. Два раза в день на сцену «Гобустана» будут выходить артисты, которые через музыку и танцы отобразят будни древних племен, покажут процесс охоты и пригласят каждого желающего в веселый народный хоровод яллы.

После этого зрители смогут окунуться в атмосферу средних веков благодаря интерактивной зоне Azerbaijan Cultural Corner . Данный уголок объединит сформировавшиеся традиции и культуру Азербайджана в ярких красках ковров и богатых костюмах. В нем будут представлены старинные экспонаты, медная и керамически е изделия, традиционные костюмы и многое другое.

Azerbaijan Cultural Corner – э то еще и место, где можно остановить время, сделав множество красивых фотографий и увезти с собой прекрасные воспоминания.

Touch of The World – инсталляция, символизирующая современный Азербайджан, который не изменяет своим традициям: быть готовым всегда протянуть руку дружбы, поддержки и сотрудничества.

Вместе с этим во второй зоне болельщики смогут полюбоваться и сфотографироваться с болидом F1, украшенным национальным орнаментом, а также Driver’s Wall, на которой будут изображены все пилоты королевских гонок. Рядом с пирсом будет установлен хешт ег Azerbaijan GP с прекрасной панорамой на Каспий.

Стоит отметить, что участвовать в развлекательных программах в Приморском национальном парке смогут только обладатели билетов, поэтому спешите их приобрести, чтобы не упустить возможность стать частью захватывающей «недели скорости».