Бакинский аэропорт распространил заявление

 

Международный аэропорт  Гейдар Алиев вносит ясность в ряд сообщений по поводу чартерного рейса, выполненного 27 марта польской авиалинии LOT в Азербайджан, сообщает R eport со ссылкой на аэропорт.

Отмечается, что капитан воздушного судна авиакомпании LOT, следовавшего 27 марта по маршруту Варшава-Лянкяран с 90 пассажирами (все граждане Азербайджана) на борту, по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета.

После замены воздушного судна самолет авиакомпании LOT вылетел из Варшавы и в 22:25 по местному времени приземлился в аэропорту Лянкярана. Все прибывшие граждане Азербайджана были помещены на карантин.

После высадки пассажиров в Лянкяране самолет авиакомпании LOT без пассажиров на борту направился в Баку, и с 19 пассажирами (все граждане Польши) 28 марта в 02:20 по бакинскому времени вылетел обратно в Варшаву.

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» призывают СМИ и граждан страны доверять только проверенной информации, полученной от официальных источников.

| 2020-03-28T15:06:33+00:00 28 марта 2020, 15:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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