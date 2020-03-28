Бакинский аэропорт распространил заявление

Международный аэропорт Гейдар Алиев вносит ясность в ряд сообщений по поводу чартерного рейса, выполненного 27 марта польской авиалинии LOT в Азербайджан, сообщает R eport со ссылкой на аэропорт.

Отмечается, что капитан воздушного судна авиакомпании LOT, следовавшего 27 марта по маршруту Варшава-Лянкяран с 90 пассажирами (все граждане Азербайджана) на борту, по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета.

После замены воздушного судна самолет авиакомпании LOT вылетел из Варшавы и в 22:25 по местному времени приземлился в аэропорту Лянкярана. Все прибывшие граждане Азербайджана были помещены на карантин.

После высадки пассажиров в Лянкяране самолет авиакомпании LOT без пассажиров на борту направился в Баку, и с 19 пассажирами (все граждане Польши) 28 марта в 02:20 по бакинскому времени вылетел обратно в Варшаву.

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» призывают СМИ и граждан страны доверять только проверенной информации, полученной от официальных источников.