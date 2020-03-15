Бакинская полиция пресекла курение кальяна в некоторых кафе

Вчера сотрудники Бакинского департамента торговли и услуг и районных управлений полиции продолжили рейды с целью предотвращения курения кальяна в кафе и ресторанах.

Как сообщили Report в Департаменте, несмотря на соответствующее предупреждение о том, что курение кальяна может стать причиной распространения ряда вирусных инфекций, владельцы некоторых объектов, для которых жажда наживы важнее здоровья людей, продолжали предоставлять клиентам кальяны.

«Данные негативные явления были выявлены в ресторане отеля Museum İnn в Ичеришехер, в клубе Pafos Karaoke Sinema на улице Сулеймана Рустама 11 в Насиминском районе, в кафе Korona на улице Джавадхана, в чайхане Badam в Насиминском районе, в чайхане MM в Сабунчинском районе, в кафе Çardaq в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

Сотрудники департамента и правоохранительных органов строго предупредили владельцев таких объектов. Соответствующие мероприятия и рейды будут продолжены», — заявили в департаменте.