Бакинская дорожная полиция: Использование защитных средств водителями является важным условием

Государственная дорожная полиция г. Баку обратилась к водителям такси, работающим в столице.

Как начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана Вагиф Асадов, установка прозрачных перегородок в такси, работающих в столице, является важным.

«Мы заявляем водителям, что основным условием является наличие перегородки в автомобиле, на котором они работают. Водитель должен обращать внимание на наличие защитных средств, по крайней мере, при перевозке пассажиров.

Мы рекомендуем это и заявляем, что отсутствие прозрачных перегородок и защитных средств является нарушением карантинных условий и следовательно, лицо несет ответственность в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках. Нарушение карантинных правил карается штрафом в 100 манатов и 50 манатов за неиспользование защитных средств. Дорожная полиция не намерена за это привлекать к ответственности и штрафовать водителей. Поэтому, отдавая предпочтение проведению профилактических мер, мы напоминаем вам, что исполнение требований является важным условием. Выполняя их, каждый может уберечь себя и своих близких от опасности инфицирования коронавирусом», — сказал он.