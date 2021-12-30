Мобильный оператор Bakcell c сожалением сообщил об обстреле своих сотрудников, выполняющих служебные обязанности на освобожденных территориях Агдамского района. Анар Рагимли, получивший ранение в результате обстрела, получает необходимую медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает cо ссылкой на компанию.

Компания Bakcell осуществляет широкомасштабные работы по обеспечению мобильной связи на освобожденных от оккупации территориях. «Наши сотрудники были командированы в Агдам в связи с установкой мобильной сети», — говорится в сообщении.