Размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть осуждено.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В результате подрыва на мине еще два азербайджанских мирных жителя получили тяжелые ранения. После окончания войны жертвами стали 259 человек. Преднамеренное и непрерывное размещение Арменией мин на территории Азербайджана должно быть рассмотрено ​​и осуждено! Конец минам», — написал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.