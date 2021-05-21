Байден заявил, что США пытаются не допустить затяжного конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается не допустить затяжного кровопролития на Ближнем Востоке. Такое заявление он сделал, выступая в Белом доме, после объявления о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, передает ТАСС.
Глава Белого дома отметил, что американская сторона проводила интенсивные дискуссии на высоком уровне с палестинскими властями, Египтом и другими странами Ближнего Востока «с целью избежать того затяжного конфликта, свидетелями которого мы были в предыдущие годы, когда начинались боевые действия».
Американский лидер также подчеркнул, что Соединенные Штаты совместно с ООН и другими международными игроками «привержены работе» по предоставлению гуманитарной помощи населению сектора Газа и восстановления анклава.
Кроме того, Байден отметил, что они будут реализовывать эти усилия в тесной координации с палестинскими властями, не ХАМАС, при этом не позволяя ХАМАС восстановить их военный арсенал».
Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 03.00 по бакинскому времени.