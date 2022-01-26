Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов о возможных персональных санкциях против президента России Владимира Путина в случае вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос от СМИ, сообщает агентство.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан.

В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие, пишет «Газета.Ru».