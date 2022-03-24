Президент США Джозеф Байден в ходе беседы с журналистам выступил за исключение России из «Группы двадцати», сообщает ТАСС.

«В том, что касается Группы двадцати, мой ответ — да», — сказал глава Соединенных Штатов.

Байден отметил, что вопрос исключения РФ уже обсуждался, но не все страны G20 с этим согласны.

«Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить (саммит) G20», — объяснил Байден.