Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли участие в церемонии ввода в строй новейшей атомной подлодки USS Delaware типа «Вирджиния», сообщает Fox News.

Байден поблагодарил тех, кто был задействован в строительстве лодки. Как сообщается, подлодка несет торпеды и сконфигурирована для запуска крылатых ракет «Томагавк», она предназначена для выполнения широкого спектра задач в океане и на побережье.

Delaware стал седьмым военным кораблем ВМС США, названным в честь штата Делавэр. Его строительство началось в 2013 году. Корабль задуман как менее дорогостоящая альтернатива ударным подлодкам класса Seawolf и заменяет старые лодки класса Los Angeles, которые выводят из эксплуатации. (РИА «Новости»)