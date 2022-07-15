Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые лично встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, фактическим руководителем Саудовской Аравии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на график работы американского лидера во время Ближневосточного турне, встреча будет происходить в Королевском дворце в Джидде в 18.45.

«Президент и его команда участвуют в рабочей сессии с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом и саудовскими министрами», — указано в графике.

А до этого Байден встретится с действующим королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Байден ранее неоднократно заявлял о том, что не будет лично общаться с Мухаммедом бен Сальманом, так как США считают, что наследный принц Саудовской Аравии знал о планах своего окружения убить оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.