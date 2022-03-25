Президент Байден в пятницу посетил военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной. Он лично расспросил у десантников о ситуации на границе и даже успел попробовать солдатскую пиццу в столовой. Он сказал военнослужащим, что они «лучшие солдаты в мире» и поблагодарил их за службу, сообщает Голос Америки.

Обращаясь к американским военным, глава Белого дома восхитился мужеством украинского народа, сказав, что «украинский народ продемонстрировал, что готов стоять до конца, продемонстрировал пример мужества», и добавив, что имеет в виду не только украинских военных, но и простых жителей, в том числе женщин и детей. В частности, Байден привел пример первых дней войны, когда безоружные мирные жители пытались остановить российские танки.

Байден также сказал, что сейчас решается не только судьба Украины, и задача мирового сообщества – не только помочь украинскому народу предотвратить его дальнейшее уничтожение. Байден сказал военным, что сейчас решается, «в каком мире будут жить ваши дети и внуки с точки зрения их свободы».

По мнению американского президента, мир сейчас находится в новой фазе, и уже не будет прежним. И главный вопрос – победят ли в мире автократии или демократия и демократические ценности.

Самолет президента США приземлился днем в пятницу в аэропорту Жешува, крупнейшего города на юго-востоке Польши, где примерно в часе езды от украинской границы базируются американские войска.