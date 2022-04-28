Президент США Джо Байден с 20 по 24 мая посетит с визитом Южную Корею и Японию.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент с 20 по 24 мая посетит Республику Корея и Японию, чтобы еще больше углубит связи между нашими правительствами, экономиками и людьми», — сказано в письменном заявлении Псаки.

В рамках визита Байден встретится с лидерами упомянутых стран. «[Они] обсудят возможности для углубления наших жизненно важных отношений в области безопасности, укрепления экономических связей и расширения нашего тесного сотрудничества для достижения практических результатов», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметила Псаки, в Токио планируется встреча глав государств Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Япония, Австралия, Индия и США.