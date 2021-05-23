Президент США Джо Байден во время текущего витка конфликта на Ближнем Востоке в своих публичных заявлениях поддерживал действия Израиля, однако в частном порядке убеждал премьер-министра Биньямина Нетаньяху как можно скорее остановить военную операцию. Об этом сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США и Израиля.

Согласно этим данным эксперты предупреждали американскую администрацию об опасности обострения конфликта на Ближнем Востоке еще с конца апреля, однако Белый дом изначально не придал этому особо значения. «Израильско-палестинскому конфликту отдавался низкий приоритет», — утверждает издание.

Когда конфликт перешел в острую фазу, Байден принял решение, согласно которому Вашингтон не станет активно вмешиваться, а вместо этого попытается урегулировать кризис посредством «интенсивного, но тихого» дипломатического взаимодействия с Израилем и Египтом. При этом публично Байден занимал сторону Израиля, однако в частном порядке настаивал на том, чтобы израильские власти прекратили военную операцию и как можно скорее предприняли действия с целью снизить число потенциальных жертв среди мирного населения. При этом глава Белого дома решил, что США не станут открыто призывать к прекращению огня.

Лишь после того, как в Вашингтоне пришли к выводу о том, что Египет является эффективным посредником, который может убедить палестинское радикальное движение ХАМАС прекратить обстрелы Тель-Авива, Байден решился впервые призвать к прекращению огня, утверждают источники портала.(ТАСС)