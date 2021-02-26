Байден в беседе с саудовским королем выразил интерес к открытым отношениям

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает ТАСС.

Американский политик в ходе беседы указал на желание продолжать работать для укрепления двусторонних отношений.

Кроме того, по словам главы Белого дома, он намерен сделать их открытыми, насколько это возможно.

«Президент положительно оценил недавнее освобождение ряда саудовско-американских активистов и подчеркнул важность для США универсальных прав человека», — подчеркнул Байден.

По результатам диалога стороны договорились работать над теми вопросами, которые вызывают общий интерес.