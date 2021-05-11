Байден уверен в том, что его встреча с Путиным состоится

Президент США Джо Байден в понедельник выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится, сообщает ТАСС.

Американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с экономическими последствиями пандемии. В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что «Россия причастна» к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. «Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — ответил Байден.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться там для участия в саммитах Группы семи и НАТО.