Байден: США не потерпят «российских наград за головы американских солдат»

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не потерпит «российских наград за головы американских солдат».

«В качестве президента я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», — заявил Байден в программной речи на съезде демократов.

«Я также не потерплю иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование», — добавил он.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.(РИА Новости)