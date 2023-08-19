Россия уже проиграла войну, поскольку не способна достичь своей первоначальной цели.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, об этом сказано в заявлении президента США Джо Байдена после трехстороннего саммита с лидерами Японии и Южной Кореи.

«Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявляла. Это невозможно», — подчеркнул президент США.

По словам американского президента, отсутствие реакции на российскую агрессию могло бы стать сигналом для Китая в отношении Тайваня.

«Представьте, если бы мы ничего не сделали… Если бы мы стояли на месте, какой сигнал по Тайваню мы бы послали Китаю? Какой сигнал это дало бы всему миру?» — сказал он.

Байден подчеркнул, что вторжение РФ в Украину не является «только европейской проблемой, такого вторжения не было со времен Второй мировой войны».