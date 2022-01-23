Президент США Джо Байден провел в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) совещание с представителями администрации, отвечающими за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины и дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома, ТАСС.

Он обсудил с представителями администрации «прилагаемые в настоящее время усилия по деэскалации ситуации за счет дипломатии, а также целый ряд мер сдерживания, которые тесно координируются союзниками и партнерами, в том числе осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности».

Непосредственно в резиденции присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Остальные участники встречи подключились к ней по видеосвязи.