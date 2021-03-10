Байден проведет переговоры с лидерами Индии, Японии и Австралии

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии в пятницу, 12 марта, проведут переговоры по видеосвязи. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«В пятницу утром президент [США Джо] Байден в виртуальном формате встретится со своими коллегами по «четверке» (формат Четырехстороннего диалога по безопасности — прим. ТАСС) — с премьер-министром Японии [Ёсихидэ] Сугой, премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди и с премьер-министром Австралии [Скоттом] Моррисоном», — сказала она.

«Четверка» [с момента своего образования] регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав МИД, [переговоры] в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров [четырех стран]», — добавила Псаки. По ее словам, участники переговоров, как ожидается, обсудят «широкий спектр вопросов», в числе которых пандемия, экономическое сотрудничество и борьба с изменением климата.