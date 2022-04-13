Президент США Джо Байден объявил о продлении на следующие 12 месяцев режима чрезвычайной ситуации, который был введен год назад в связи с «определенными вредоносными действиями» российских властей.

Режим служит правовой основой для немалой части действующих против России санкций.

Байден заявил, что «определенные вредоносные действия правительства РФ за рубежом» продолжают представлять «нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Речь, как он утверждает, идет о попытках помешать проведению свободных и честных демократических выборов в США и союзных им странах, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства, преследование журналистов и диссидентов за пределами России, «подрыв безопасности стран и регионов, которые важны для национальной безопасности США».