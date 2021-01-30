Байден призвал Конгресс срочно принять пакет экономических мер на $1,9 трлн

Президент США Джозеф Байден считает, что Конгресс должен как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на 1,9 трлн долларов, чтобы страна выбралась из вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Как сказала сегодня министр финансов Джанет Йеллен, цена бездействия, когда дело касается экономического спасения, особенно высока. Конгресс должен действовать быстро и принять американский спасительный план, чтобы доставить помощь и помочь нам выбраться из кризиса», — говорится в сообщении.

В рамках пакета мер предлагается выделить около 400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 трлн долларов должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Согласно плану, до 2 тыс. долларов суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до 15 долларов минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот. (Газета.Ру)