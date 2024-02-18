Президент США Джо Байден после оставления украинскими войсками Авдеевки призвал конгрессменов незамедлительно рассмотреть и принять законопроект о дополнительной военной помощи Украине, сообщил Белый дом.

«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс срочно принял законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что «украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как им пришлось уменьшить использование боеприпасов из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса».