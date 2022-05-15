Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден после стрельбы в городе Буффало (штат Нью-Йорк), при которой погибли десять человек, обратил внимание на необходимость борьбы с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране, передает ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление распространенное пресс-службой Белого дома.

Глава США отметил, что информацию о мотивах стрелявшего еще предстоит собрать.

«Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке», — заверил Байден.

Он добавил, что власти Соединенных Штатов должны сделать все возможное, чтобы покончить с разжигаемым ненавистью внутренним терроризмом.