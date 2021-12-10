Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

Как отмечает агентство, такое обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. Собеседник издания уточнил, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал источник.