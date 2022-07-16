Президент США Джо Байден пригласил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в этом году посетить Вашингтон и увидеть Белый дом. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

Отмечается, что глава США сделал соответствующее приглашение на встрече с Аль Нахайяном и другими официальными лицами ОАЭ на полях арабо-американского саммита в городе Джидда, в Саудовской Аравии.

«Мы оба понимаем, что проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня, свидетельствуют в пользу того, что проводить больше времени вместе крайне важно. Я хочу официально пригласить вас посетить Штаты до конца этого года», — огласил Байден.

16 июля в саудовской Джидде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором присутствуют президент США, главы Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака. («Газета.Ru»)