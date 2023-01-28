Президент США Джо Байден 27 января во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по случаю совершенного в Иерусалиме теракта предложил оказать еврейскому государству всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Он предложил все необходимые меры поддержки правительству и народу Израиля в ближайшие дни», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США привержены безопасности безопасности Израиля, и пообещал, что его администрация продолжит поддерживать постоянный контакт с израильскими коллегами.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/01/28, 10:55 | Рубрика: Мир

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