Президент США Джо Байден 27 января во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по случаю совершенного в Иерусалиме теракта предложил оказать еврейскому государству всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Он предложил все необходимые меры поддержки правительству и народу Израиля в ближайшие дни», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США привержены безопасности безопасности Израиля, и пообещал, что его администрация продолжит поддерживать постоянный контакт с израильскими коллегами.