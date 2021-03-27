Байден предложил Джонсону создать альтернативу проекту КНР «Один пояс, один путь»

Президент США Джозеф Байден предложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону создать альтернативу китайской экономической инициативе «Один пояс, один путь». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорили о Китае и о конкуренции, в которой они участвуют с инициативой «Один пояс — один путь». Я предложил, что у нас по сути должна быть аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем обществам по всему миру, которым она действительно нужна», — сказал Байден.

24 марта Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Джонсоном. Он является одним из первых глав государств и правительств, с кем Байден созвонился после вступления в должность.

Как отметил британский премьер, он с нетерпением ждет возможности «укрепить давнее партнерство» двух стран.

«Один пояс, один путь» — выдвинутое в 2010-х годах КНР предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».