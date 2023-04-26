Президент США Джо Байден посетит саммит Большой семерки (G7) в Японии 19–21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

Согласно сообщению официальной резиденции американского лидера, в ходе встречи глав стран G7 в японском городе Хиросима Байден планирует обсудить «непоколебимую поддержку Группой семи Украины» и реагирование на продовольственный и климатический кризисы.

Как уточняет Белый дом, в Сиднее президент США обсудит углубление сотрудничества в экономической сфере.