Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед Белым домом в честь общенационального «Дня Поминовения», заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнит российскому лидеру о недопустимости нарушения прав человека, сообщает Reuters.

«Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве и ясно дам ему понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права [человека]», — заявил Байден.

Ранее Володин заявил, что Европарламент пытается испортить предстоящую встречу Путина и Байдена.(Газета.Ru)