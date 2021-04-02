Байден поговорил по телефону с Зеленским

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Байден поддержал план Зеленского по борьбе с коррупцией и реализацию реформ, основанных на демократических ценностях.

Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

1 апреля США предоставили Украине гарантии поддержки в случае конфликта с Москвой. Также США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности. (gazeta.ru)