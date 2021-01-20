Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ

Президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года.

Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

| 2021-01-21T03:06:51+04:00 21 января 2021, 03:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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